為了該如何進口疫苗，近期中央與地方甚至民間團體都吵翻天，中央要求以正式管道申請藥證。不過國民黨主席江啟臣發現，今年3月10日衛福部的文件中，已經清楚寫明輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗已通過我國緊急授權使用，反倒是最近送到的Moderna 疫苗在說明中未提已通過我國緊急授權使用。

江啟臣指出，衛福部疾管署網站上提供的COVID-19 疫苗接種須知暨意願書，明確寫道「Pfizer-BioNTech 之 COVID-19 疫苗是含有 SARS-CoV-2 病毒棘蛋白之 mRNA 疫苗，本疫苗已通過 WHO、歐盟、美國等先進國家及『我國緊急授權』使用。」

江啟臣質疑，該須知印製時Pfizer-BioNTech疫苗是不是已通過我國緊急授權使用？為什麼當時Moderna 疫苗未通過我國緊急授權使用？這官方網站上的疫苗接種須知不會是假的吧？還是連這疫苗接種須知也要校正回歸呢？

(中時 )