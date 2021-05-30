國內疫情嚴峻，今年已經累積6563人確診、87人死亡，昨天深夜（29日）澎湖縣政府宣布澎湖出現新冠肺炎首例，台灣又一個離島零確診破功，目前僅剩金門守住零確診。從全國確診地圖上可以看到，確診者的範圍已經逐漸擴大到雙北以外，中央疫情指揮官陳時中表示，與萬華、茶藝館有關的個案逐漸減少，接觸者再感染的情況開始變多了。

昨天國內新增320例本土個案，以及校正回歸本土個案166例，共新增486例，同時確診個案中新增21例死亡，再創新高。根據疾管署「全國本土病例地理分布」顯示，確診者最多的縣市為新北市3114人，其次是台北市2505人、桃園市289人、彰化縣136人、基隆市117人、台中市114人、宜蘭縣66人、高雄市45人、屏東縣27人、台南市26人、花蓮縣25人、新竹縣19人、新竹市15人、南投縣15人、台東縣13人、雲林縣11人、苗栗縣11人、嘉義市7人、嘉義縣5人、連江縣3人。

雖然確診地圖上澎湖是零確診，但昨晚澎湖縣政府緊急宣布，澎湖出現首例新冠肺炎確診，是一名在娛樂場所上班的50多歲婦人，在馬公市區租屋，5月15日曾從馬公至台北，5月20日再從高雄返回澎湖，兩次PCR採檢皆陽性，該案例目前處於昏迷狀態，縣府已匡列相關接觸者採檢，並上報中央流行疫情中心。

從確診地圖上可看到，目前確診103人以上的「深咖啡色」區域已經從北北基桃，擴及到台中市、彰化縣，分別有114人及136人確診，中央疫情指揮官陳時中表示，整個染疫事件除了疫情熱區雙北之外，其他縣市案例也在增加中，範圍也變越來越廣，且萬華、茶藝館相關的個案正在減少，目前疫情已經漸漸形成「再感染」的情況，接觸者感染變得越來越多。

(中時新聞網)