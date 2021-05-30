南投縣埔里今天爆出4例確診，經PCR檢驗陽性。53歲景觀造景業者與同住妻兒3人、與他的兒子友人25歲包商。南投縣衛生局長黃昭郎表示，景觀造景業者在5月15日與49歲妻及25歲兒子的包商友人一起北上工作，並聚餐，他在16日出現不適、22日發燒，28日就醫進行 PCR檢驗，29日檢測結果為陽性，並篩檢出妻兒及友人等3人確診，初步判斷感染源應來自北部。

黃昭郎表示，埔里區1日內出現4例核酸（PCR）檢驗陽性個案，為確保埔里地區民眾健康安全，有效控制社區風險，衛生局已委請埔里基督教醫院、台中榮總埔里分院自30日至6月1日止啟動「埔里鎮新冠肺炎快篩專案」，民眾如與南投縣政府近期公佈確診者足跡有重疊者或自覺有新冠肺炎（COVID-19）臨床症狀者（發燒、上呼吸道症狀、腸胃道症狀），攜帶健保卡，戴醫用口罩，勿搭乘大眾運輸工具接受篩檢。

(中時 )