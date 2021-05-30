洛杉磯天使成功在30日躲過奧克蘭運動家的橫掃，大谷翔平前一戰登板沒能拿下運動家，此戰他重回打線繳出雙安、2分打點，加上安森尼阮棟(Anthony Rendon)的精采表現，幫助球隊以4-0完封勝。特別是三壘手阮棟在演出帥氣的守備鏡頭，他衝刺了40公尺接殺一顆界外飛球，緊接著在界外後仰翻身傳二壘完成雙殺。

Super casual play for Anthony Rendon 😳 pic.twitter.com/eMDSmomRrx — Los Angeles Angels (@Angels) May 29, 2021

4局下輪到運動家歐森(Matt Olson)打擊，他是左打，一壘有跑者坎普(Tony Kemp)。天使採用防守布陣，全部野手移到右半邊，三壘手阮棟站在原本游擊手的位置。歐森這球推打到三壘方向界外，阮棟飛奔過去接殺後，坎普從一壘起跑成功登上二壘。阮棟同時回傳游擊手佛萊徹(David Fletcher)，這球讓坎普猝不及防，他還想往三壘衝但緊急折返，一回頭就跟佛萊徹撞個滿懷，雙殺出局！

從重播看來，坎普可能是被天使二壘手基恩王(Kean Wong)的動作迷惑。坎普其實有機會直衝三壘（天使三壘無人），但基恩王全力衝刺要去三壘補位，坎普發現之後只好折返，沒想到身後的佛萊徹正等著他呢。如果沒有基恩王的迅速反應，這局可能也抓不到坎普。

緊接著5局上半，天使藉著安打與對手失誤攻得第1分，大谷翔平擊出平飛安打，再一口氣跑回兩人。大谷隨即盜二壘成功，後面阮棟一支安打將他送回，單局4分打下勝基。頭號功臣仍是先發投手卡布(ALex Cobb)，他本季受傷勢困擾，此戰7局無失分是他今年最佳表現。

(中時新聞網)