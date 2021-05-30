62歲盧男今天清晨5時許駕駛砂石車，行經三重區仁愛街與元信二街口時，轉彎時疑因內輪差、車速快，撞上路旁自行車騎士，自行車騎士當場失去生命跡象，肇事盧男發生事故後仍駕車行駛到工地，附近居民見到慘案趕忙報警，警方循線找到肇事盧男後，盧男表示「不知道撞到人」。三重警表示，肇事駕駛酒測為0，目前仍在調查自行車騎士身分，釐清事發經過。

(中時 )