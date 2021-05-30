疑內輪差釀禍 新北砂石車輾壓單車不自知 騎士當場OHCA 10:512021/05/30 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三重自行車遭砂石車轉彎輾過失去生命跡象 肇事者繼續開回工地（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 62歲盧男今天清晨5時許駕駛砂石車，行經三重區仁愛街與元信二街口時，轉彎時疑因內輪差、車速快，撞上路旁自行車騎士，自行車騎士當場失去生命跡象，肇事盧男發生事故後仍駕車行駛到工地，附近居民見到慘案趕忙報警，警方循線找到肇事盧男後，盧男表示「不知道撞到人」。三重警表示，肇事駕駛酒測為0，目前仍在調查自行車騎士身分，釐清事發經過。 真是混蛋 美髮師撞死黃暐瀚母前24小時曾酒駕遭逮 又開同輛車犯案 網路口角相約成街頭亂鬥 轎車撞飛機車1死1重傷 (中時 ) #自行車 #盧男 #騎士 #砂石車 #撞上 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 自小客撞樹凹成兩截 車內雙亡 04:102021/05/17 地方新聞 美髮師撞死黃暐瀚母前就喝茫 檢握證據：達不能安全駕駛程度 10:392021/05/06 社會 高雄休旅車撞機車 騎士當場死亡 機車零件殘骸噴飛四散 21:192021/05/10 社會 美知名建築大師雅恩騎車遭撞身亡 曾打造FBI、歐海爾機場 13:562021/05/10 國際 天外飛來橫禍 單車老翁突遭右方滾來貨車大輪胎擊落 16:042021/05/10 社會 美髮師酒駕撞死黃暐瀚母不報案先買酒 遭收押禁見 08:462021/05/06 社會 美髮師酒駕撞死黃暐瀚母 他黯然「6字回應」掛心後事 12:252021/05/06 社會 台中BMW撞保時捷飆速甩尾逃 一路瀉油後方騎士紛紛犁田 09:552021/05/10 社會 悲傷母親節！彰化廂型車撞轎車 母甩車外兒慘死 14:032021/05/08 社會 外國女子在台發生車禍亡 友控處理不當 永康警澄清 22:222021/05/10 社會 美髮師酒駕闖紅燈影片曝光 撞死黃暐瀚母前24小時遭逮扣車 13:592021/05/06 社會 社會熱門新聞 台中潭子確診鞋廠老闆為警友 大雅分局某派出所緊急「封所」 - 社會 北市突發3200支疫苗給前線警 3線1高官、警政署秘書搶打 - 社會 尪居家辦公趁空檔頻要求「夫妻連結」 她崩潰：工作不累嗎？ - 社會 高雄男衰爆！網約D罩正妹卻來50歲大媽 無奈吞下還遭活逮 - 社會 內褲女爬8公尺高國1告示牌跳下 三重交流道塞爆 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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