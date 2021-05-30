基隆市七堵區南興市場今早復市，市長林右昌親自前往視察。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市七堵區南興市場日前因疫情休市，今早復市並實施防疫措施，包括4個出入口進行人流管制、市場攤位設置QR Code，市府也安排專案稽查不戴口罩民眾，市長林右昌9點多親自前往視察表示，非常時期，一切以防疫為重，請大家見諒。

林右昌說，南興市場已是基隆第三個復市的傳統市場，市府已建立一套防疫指引，讓各自治會依循，不同市場也會因地制宜調整，做好傳統市場的防疫，並呼籲，民眾自主分流，依身分證字號尾數，單日單數、雙日雙數，分流採買，將觀察一至兩天，如果無法做到自主分流，就會強制執行。

產發處長黃建峰指出，為讓南興自治會市場防疫工作徹底執行，市府輔導自治會在四個出入口進行實聯制人流管制，並安排專案稽查不戴口罩情況，違者將現場舉發；市場每個攤位均設置實聯QR Code，由攤商在結帳前要求消費者，此外，攤商在設攤前均需至自治會登記實聯。

產發處提及，南興市場四個主要出入口都進行管制，進入市場均需進行實聯制，並安排人員在出入口協助還不會使用QR Code，或沒有手機的市民，由市場人員代書實聯表單，強力執行。

(中時 )