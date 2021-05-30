全台實施疫情警戒第三級時間延長，補習班、課後照顧服務中心同步持續停課，社區大學、體育場館等場所也持續關閉，衝擊相關產業及勞工生計。新北市教育局表示，協助社區大學及體育場館等紓困措施外，包含公司營運成本與基本水電，也盼納入向中央補助的細項，助業者度過難關。

新北市教育局指出，市府28日公布今年防疫助扶方案，在教育產業針對所轄各社區大學提高基本補助款額度，並專案補助防疫及線上課程計畫。

另針對學校泳池、體育館、停車場委外廠商及委託經營運動中心，比照市府規定減收權利金最高35％，租金減收50％，規費繳納期限展延3個月；其中委託經營運動中心暫停對外開放，可由營運廠商提出延長契約年限及基本固定支出向體育處辦理相關費用減收。

教育局表示，目前持續蒐集各相關產業經營困境及需求，爭取中央挹注紓困經費，其中幼教、補教產業，私立幼兒園反映停課期間未收取雜費支應修繕費、水電費等成本，致營運虧損，已建議中央補助私幼停課期間之營運短收。

在補習班及課後照顧服務中心，除鼓勵業者可改以線上學習方式調整課程，亦同步將相關紓困建議提供教育部，建議補貼業者營運損失、員工薪資成本、房屋租賃成本，並減免稅捐等。

在社區大學及運動場所關閉部分，教育局針對社區大學反映暫停課程後依規定退費，衝擊員工及講師薪資發給，已函請中央比照去年提供社區大學及講師的紓困方案；民間健身房、運動中心或高爾夫球場停業無收入，亦建議中央補貼員工薪資、水電基本支出等。

在學校委外廠商部分，已建議中央減免相關稅捐、補助未提供課後照顧服務期間損失。而對受停課影響的學校團膳業者，則建議中央提供業者稅額減免、低利免息貸款、員工薪資成本補助等，亦針對午餐廚工建議給予薪資補貼：建教班學生亦因疫情停止實習導致經濟受到衝擊，也建議中央比照急難救助計畫給予一次性紓困補助。

教育局長張明文表示，延長停課對於以提供教育服務為大宗的幼教業、補教業、團膳業、社區大學等衝擊巨大，相關人事支出、租金儼然成為壓力，教育局已逐一彙整業者困難提供教育部爭取紓困預算，目前行政院已宣布將運動產業、社區大學、私立幼兒園、補習班、課後照顧服務中心及團膳業者等納入紓困4.0對象，籲請中央研擬全國一致且周詳的紓困計畫，並簡化相關申請及發放程序，協助業者及勞工度過艱困時期、齊心抗疫。

(中時 )