主播宋燕旻昨在臉書曬出到傳統市場採訪的畫面，並發文指：「這就是最大型的群聚」，宋燕旻形容，有些熱門攤商排隊排了十幾、二十個人「大家只差沒有前胸貼後背，排得很近」，宋燕旻發文的初衷是提醒「群聚」，未料卻遭部分網友指是在打擊攤販生計，對此，宋燕旻今（30日）早也在臉書發文正面回應了：「沒有多方思考攤商的難處跟生活困境，在此向他們致歉『對不起』」。

華視主播宋燕旻稍早在臉書表示，她昨天提醒群聚的發文卻掀起論戰，對此，宋燕旻也強調：「我的出發點是希望大家正視家中愛去傳統市場的家人、防疫安全的問題，以及高齡長者的確診危險性」，宋燕旻表示，沒有多方思考攤商的難處跟生活困境「在此向他們致歉『對不起』」。

不過，宋燕旻也提到，她的原則沒有變，只要群聚的地點，不管是傳統市場、賣場或是百貨公司，只要群聚的地點就該要省思，宋燕旻並向市場、攤商提出5大建言，例如市場實名制、分流、外送以及宅配蔬果產品等等，宋燕旻還提供各地農會蔬果箱快遞、線上生鮮採買等資訊。

宋燕旻正面回應網友質疑，並提供相關資訊，高EQ獲得網一片好評：「整理那麼多，辛苦了！」、「謝謝您正視這個問題並整理網購買菜資訊 借分享」、「菜市場真的很多人~~你的提醒是對的」、「提出建議很有建設性，中肯又實用」。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)