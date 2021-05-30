新冠疫情肆虐，指揮中心29日公布本土個案新增320例，另有校正回歸166例，死亡人數21人再創新高。不過，宅神朱學恒發現，他發現網路上有側翼網軍在散播有利國產疫苗的假消息，他忍不住痛批這些側翼很邪惡，更直接點名在散播這些消息的就是民進黨網路社群中心主任范綱皓；對此，范綱皓昨(29)晚做出回應。

朱學恒29日晚間先是在臉書上發文指出，他發現似乎有側翼網軍在散播有利於國產疫苗的假消息，並展開調查，最後追到了源頭，是某黨中央黨部某副主任在輿情小組傳的。接著，過了不到一小時，朱學恒再度發文表示，「好啦，我也不要打啞謎了，貼這個造謠謀財害命文的就是堂堂的前民主進步黨青年發展部副主任，現任民主進步黨網路社群中心主任，不讀書的無知覺青范綱皓啦」。

朱學恒直言，民進黨底下的黨工菜雞為了替國產疫苗護航，造謠抹黑世界三大疫苗廠商，要說這背後沒有其他考量，他並不相信，「誰有空幫忙跟調查局檢舉一下，我想看無知覺青跑法院啦！」他更對范綱皓嗆聲，「范綱皓出來打球啦，有種造謠就不要刪文啊」。

對此，范綱皓在稍晚於臉書發文回應表示，關於前一篇「疫苗比較文」的討論，是根據FDA ClinicalTrials的網站，AZ、Moderna、BNT疫苗，皆處於「三期未正式完成」階段，便獲得緊急授權許可，進行施打，是事實。而國產疫苗要不要去申請「緊急授權使用」（EUA）、是否能申請過，本就是依食藥署的規定辦理。

范綱皓指出他和朱學恒等人最大的差別，「我並沒有唱衰國產疫苗，也沒有攻擊外國疫苗」，他認為「外購疫苗」、「國產自製」，是台灣疫苗政策的兩個方向。他也不能理解攻擊國產疫苗，對現在的防疫有什麼幫助？疫苗要打進人體，不論外購，還是自製的疫苗，只要依據科學、依據法律，完成相關程序，就不該受到攻擊。

(中時新聞網)