莫讓傳統市場淪為防疫的破口！新冠肺炎疫情緊張嚴峻，台中市部分傳統市場，假日到處都是採買人潮，引起民眾的驚訝與緊張，抨擊沒有防疫概念。市議員邱素貞30日說，市府應與自治會、攤商協調，落實人流管制避免防疫出現破口。市府經發局強調，正研議相關分流措施，兼顧市民需求與防疫作為。

邱素貞說，台中市疫情自25日起，每天新增本土病例都出現兩位數，29日一口氣新增33例本土確診個案，其中許多新增確診案例在傳統市場有足跡，但民眾發現部分傳統市場，仍擠滿採買民眾直呼太離譜；，憂心成為防疫破口，向她陳情要求改善。

張姓婦人表示，她經常到住家附近的東區八德街與新民街一帶的傳統市場採買，最近一週來市場裡外人擠人，密密麻麻，不但未保持社交距離，也沒有量額溫、消毒手部，以及實聯制；常看到民眾邊走邊聊天，讓她心驚膽顫。為確保防疫安全，她遇到人時盡量能閃就閃，因風險實在太大。

邱素貞指出，傳統市場貨源多樣，到傳統市場採買新鮮蔬果魚貨已成固定習慣，目前傳統市場成為足跡熱點，市場仍擠滿人潮，雖然大家都有戴上口罩，但「人擠人」的近距離接觸，讓人擔心到底相關防疫安全措施是否完備？傳統市場會不會成了防疫破口。

經發局強調，市場為市民採買蔬果魚肉民生物資的主要場所之一，為滿足居家三餐的飲食需求，基本的外出採買工作仍無法避免；該局近期已派員至市場加強稽查，要求民眾務必戴好口罩提倡「一次買足、少去多買、買好就走」，分散人流，降低感染風險。正研議相關分流措施，兼顧市民需求與防疫作為。

(中時 )