桃園市長鄭文燦今（30）日在臉書表示，熟悉的街道不再像以往一樣車水馬龍，是因為每一位市民朋友，都盡力地待在家裡，一起對抗疫情的肆虐。不過，網友紛紛表示，其實很多地方的人根本不在意防疫，傳統市場和賣場一樣多人。

鄭文燦感謝每一位市民朋友的配合，他指出，週末雖然不能到處出遊、不能隨意逛街，但知道大家都在為桃園、為台灣盡一份心力，因此謝謝各位市民朋友．待在家雖然難受，但這段期間對自己、對家人、對朋友，都是較好的防疫方式，少出門可以減少群聚，減少接觸，避免自己碰觸到未知的可怕病毒。

鄭文燦也感謝每個人，一起堅守自己的崗位，待在家中少出門，做好應該做的防疫措施，我們一起將疫情感染範圍防堵到最小，一起守下這道防線。

不過，不少網友則在PO文底下留言表示，還是有少數人路邊拉下口罩聊天，「傳統市場也許不是這樣」「傳統市場和賣場一樣多人，民生物資不買又不行」「現在看看傳統市場，疫情問題第一名」「破口在菜市場」，建議要考慮分流管控人數。

另有人提到，桃園其他地區的人車，其實沒少多少，早餐店是一個大問題、大廟後還是一堆人，「宮廟還不是一堆婆婆媽媽串門子」。

網友指出市場人潮還是相當多，恐成防疫破口。（圖／摘自鄭文燦臉書）

(中時新聞網)