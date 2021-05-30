全國進入三級警戒，民眾減少外出，高雄一名男子在家太無聊，上網約妹子聊天進而相約性交易。男子興沖沖前往女方住處，原以為對方是D罩杯等級正妹，進門一看竟是50歲大媽！男子無奈決定從全套改半套，不料剛結束「人與人連結」，警察就上門了。

全國進入第三級警戒，八大業者及休閒育樂業全面停止營業，並停止室內5人以上、室外10人以上聚會，色情業者因此轉移陣地繼續非法經營，紛紛將交易地點化明為暗，轉移至汽車旅館、公寓或大廈、民宅出租套房。

苓雅分局成功派出所29日晚間接獲民眾檢舉，苓雅區海邊路一棟大樓內有性交易，員警到場發現，屋內有一名衣衫不整的50歲越南籍婦人，以及一名41歲林姓台籍男子。

林男向警方坦承剛做完半套性交易，價碼是每半小時1700元。林男向警方表示，在家太無聊上網找人聊天，與越南籍女子深入交談後相約性交易，本以為是一名D罩杯正妹，但開門驚見竟是50歲婦人，雖然很無奈，但來都來了，就從全套改為半套。

警方發現，越南婦是以「觀光居留」名義來台，滿3個月後繼續逾期居留賣淫，今年1月份就曾被查到。她稱沒錢過日子，只能透過網路攬客。全案依社會秩序維護法裁罰並移送移民署，另依傳染病防治法移請主管機關衛生局裁罰。。

警方呼籲，任何非法「人與人連結」的色情交易型態，警方一定強力取締、嚴格執法，違法危及防疫工作情事將嚴查重辦，且針對高風險業者建立資料，編排嚇阻性勤務進行複查，以有效防範。另汽車旅館、大廈、公寓及民宅出租套房管理員或委員會如有發現違法者，亦應善盡責任、協助通報，共同防堵防疫的破口。

(中時新聞網)