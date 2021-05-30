國民黨立委李德維指出，民進黨有龐大內宣機器，小老百姓卻受制法規，人微言輕，但這樣的困境，在過去兩天起了很大的變化；李德維列舉近日綠營政治人物、側翼發言遭打臉事件簿，李德維說，因為民眾真的受不了了，政府要賺國產疫苗的利益，不能犧牲百姓的生命，不需要抹臭進口疫苗，更何況還是用錯誤資訊造謠。

李德維上周具名檢舉了綠營散布「BNT有兩種」的造謠，接著有資深媒體人整理了從去年5月到今年5月，從蔡總統到指揮中心，50次對疫苗供應的各種「前言不對後語」、「牛頭不對馬嘴」之「疫苗的50道陰影」。並有媒體報導衛福部長陳時中說謊，甩鍋內政部次長陳宗彥拍板開放「3＋11」。

李德維說，而29日更是戲劇化的一天，先是在臉書上有位「Sabrina」發文帶風向，自誇學經歷，接著又是「一分真資訊，九分假脈絡」的手法，說國產疫苗原料技術來自美國，不需要三期臨床試驗。隨即引來了「鍵盤柯南」與「真正神人」的質疑，Sabrina經不起檢視，晚間刪文。

同樣是29日晚間，民進黨「正規軍」、網路社群中心主任范綱皓參戰了，范發文說AZ、輝瑞BNT與莫德納，都只有完成二期試驗，就獲得美國發給「緊急授權」，結果這完全錯誤的資訊，不到兩小時就被打爆，貼文按「怒」的比「讚」還多，數千則留言一面倒地「屠殺」。

李德維說，民進黨政府有龐大「內宣機器」、公權力、傳統媒體、側翼粉專、黨公職民代名嘴，也有匿名作惡的雞鳴狗盜之輩。人民則被《防疫特別條例》、《傳染病防治法》、《社維法》給架著脖子，噤若寒蟬，欲哭無淚，想要說些什麼，無奈人微言輕，既擔心會被1450出征，又害怕會被選擇性偵辦，「誰叫我們都不是周玉蔻。」

然而這樣的困境，在過去兩天起了很大的變化，李德維認為，越來越多的民眾意識到，民進黨政府正在謀財害命，無視染疫死去的生命，也要阻撓疫苗進口，而那些冠冕堂皇的藉口，卻根本經不起檢視。

李德維指出，現在對政府的質疑聲音，是因為人民正在為自己而戰，這已經不光是公共政策的討論了，而是對抗無良政權，保護自己與家人生命財產安全的戰鬥。

(中時 )