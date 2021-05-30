桃園市長鄭文燦30日主持防疫會議，媒體詢問是否進行4級演練兵推？鄭文燦說，4級警戒中央有一定標準，除維持民生必須運作外，要進行居家令、停止上班上課，4級管制就跟防災計畫書，桃園只規畫，不實地演練。

另外桃園市環境清潔稽查大隊龜山區中隊3名隊員確診，桃產總、清潔隊員工會，呼籲龜山停收垃圾3天。鄭文燦說，龜山有3個隊部，此事件共隔離確診隊員的隊部共91人，其他隊員也有採檢，確診者外都是陰性，原則上一樣可以執行勤務。

(中時 )