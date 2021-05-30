桃園4級兵推？鄭文燦：只規畫不演練 10:582021/05/30 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市長鄭文燦30日主持防疫會議，媒體詢問是否進行4級演練兵推？鄭文燦說，4級警戒中央有一定標準，桃園只規畫，不實地演練。（摘自臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市長鄭文燦30日主持防疫會議，媒體詢問是否進行4級演練兵推？鄭文燦說，4級警戒中央有一定標準，除維持民生必須運作外，要進行居家令、停止上班上課，4級管制就跟防災計畫書，桃園只規畫，不實地演練。 另外桃園市環境清潔稽查大隊龜山區中隊3名隊員確診，桃產總、清潔隊員工會，呼籲龜山停收垃圾3天。鄭文燦說，龜山有3個隊部，此事件共隔離確診隊員的隊部共91人，其他隊員也有採檢，確診者外都是陰性，原則上一樣可以執行勤務。 桃園跟進停課？鄭文燦：缺課率逾2成就停 金門籲中央同意自購大陸疫苗 連江縣長：盼中央慎重考慮 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #鄭文燦 #演練 #隊員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國之音分析報導》解放軍頻頻軍演恫嚇台灣 未來作戰手法或大幅改變（陳筠） 09:272021/05/18 海納百川 本土疫情狂燒多日 鄭麗文：蔡總統該親自出馬採購疫苗了？ 09:532021/05/18 政治 雙北市長喊話 大學也應停課 04:102021/05/18 焦點要聞 獨／新北海山分局傳員警有症狀 4人採檢結果出爐 12:132021/05/18 社會 《觀光股》亞洲藏壽司雙北8店暫停營業 25店調整營業時間 07:452021/05/18 財經 海納百川》陳時中招架不住了（譚再利） 11:012021/05/18 海納百川 台北雙子星開發案環評 險流會 04:102021/05/18 焦點要聞 桃園市拓展城市外交 國際發光發熱 04:102021/05/18 焦點要聞 中度社區傳播 必須增加篩檢 04:102021/05/18 時論廣場 石門水庫水位僅剩12.2％ 鄭文燦曝：可能進入紅燈 12:362021/05/18 生活 花縣府暫停出差 金門促設快篩站 04:102021/05/18 地方新聞 政治熱門新聞 一句「病歷砸過去」 柯文哲、陳時中最新聲量差距太驚人 - 政治 看完六都防疫民調 沈富雄給這大咖高分出乎意料 - 政治 范雲3＋11破口陳時中終於認了 媒體人再踢爆一件事 - 政治 蔡英文會見陳建仁、陳時中 媒體人爆：這人該緊張了 - 政治 疫苗採購大轉彎 陳文茜嘆：「他們」想控制一切 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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