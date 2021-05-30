中壢警分局內壢派出所員警昨日夜間巡邏時，於中壢區大華路與內定一街口附近見有民眾圍觀，便上前查看，發現有一隻幼貓溺水在水圳中，警方見狀便立即展開救援行動，順利救出幼貓成功保護一條生命。

中壢警分局內壢派出所警員張峻豪、溫振宇、林宜橙於29日21時許巡邏途中，行經大華路與內定一街口附近見有一群民眾圍觀，上前查看才發現一旁的水圳裡有一隻幼貓溺水，不斷發出哀嚎，警方見該幼貓哀嚎聲趨弱，擔心該幼貓體力不支，且附近民眾表示這個情形已經有半小時餘，擔心其可能快要失溫且有生命危險，便立即展開救援行動。

員警張峻豪立即換上雨鞋並攀下水圳旁的欄杆，試圖靠近幼貓，該貓咪看似接收到警方即將要營救他之訊號哀嚎聲持續變大，並且試圖在水圳裡拍打其四肢，靠近岸邊，但其因為體力不支不一會兒就又因為水深而被沖回水溝中。

警員見狀一開始先試圖用木棍希望該幼貓能依靠木棍游回岸邊，但貓咪可能因已失溫太久沒有力氣，於是警員便直接爬下水圳的水溝裡，幸好該水溝水位沒有很高，警方見狀便立即靠近該貓咪並將其抱回岸邊，該貓咪在警方懷裡時因恐懼直顫抖，直到警方將其放回岸邊才恢復精神，並且向警方喵喵叫了兩聲，像是在感謝警方的熱心救援後，便快跑離開。

事後警方詢問附近民眾，表示該貓咪可能是附近住家定期有餵養的，今日可能因為一時失足才會掉下水圳無法爬起，並大力感謝警方秉持著「人溺己溺，貓溺己溺」的精神救援動物。

(中時 )