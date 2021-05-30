北市聯合醫院仁愛院區外，前往接種疫苗的員警不到8點已經大排長龍。（圖/民眾提供）

新冠肺炎疫情嚴峻，台北市警察局已有11人確診，市長柯文哲表示，29日下午2點開始，在聯合醫院和平院區、仁愛院區開始施打AZ疫苗，預計2天施打3200劑，北市警局已經編排勤務，通知外勤同仁到醫院進行施打，市府也增開中興、陽明院區，加快施打速度，今下午將統計完成施打第一劑人數。

新冠肺炎接種疫苗順序，第1類是醫事人員，警察屬第2類，北市警察局1星期前，以問卷詢問同仁施打意願，統一造冊後作為施打依據，日前台北市政府分配到2萬2000多劑，其中3200劑AZ疫苗分配給北市警局，每個施打點均從上午9點到12點、下午2點到5點進行施打，每時段則有400劑。

前往仁愛醫院接種的員警表示，早上8點不到，急診室前已經大排長龍，號碼牌已經拿到下午，員警須攜帶服務證、健保卡確認，有些單位已編排勤務，提供有意願施打的同仁可以立即前往，並增開中興、陽明醫院，警察局表示，已要求各分局傍晚回報接種人數。

警察局強調，市府接種疫苗的「警政專案」，第一時間提供給外勤同仁接種，並以1星期前的意願調查表為主，同意接種的同仁可前往施打，沒有報名的不要前往。

(中時 )