昨天5月29日，長征七號運載火箭在海南文昌航天發射場將天舟二號貨運飛船送入太空，這讓太空站天和核心艙將迎來第一位「訪客」。天和核心艙經過近30天的在軌運行等待後，將首次迎接貨運飛船，簽收第一份太空「快遞」。

那麼，天舟二號貨運飛船向天和核心艙運送了什麼物資？澎湃新聞報導，根據計畫，下個月3名太空人將乘坐飛船前往核心艙工作生活約3個月，他們的「衣、食、住、行」和工作的必備物資，是這次天舟二號「快遞」的重要內容之一，其中就有大家熟知且美味可口的中式美食，諸如魚香肉絲、宮爆雞丁等配菜。

「兵馬未動糧草先行」，這句話放在太空站建設中也是適用的，在發射神舟載人飛船之前，也需要先向太空站發射貨運飛船，將各種「糧草」提前送到，因此貨運飛船也被很多人稱為「太空快遞員」。

與載人飛船主要執行太空人天地往返不同，貨運飛船的主要任務有三個：一是為太空站上行運輸和在軌存儲、補給物資；二是為太空站存儲和下行廢棄物資並受控隕落於預定區域；三是配合太空站進行組合體軌道和姿態控制，協助開展適應貨運飛船能力的太空應用和技術試驗。那麼，這次天舟二號貨運飛船向太空送了什麼「快遞」呢？

據悉，天舟二號將攜帶3人3個月太空人消耗品、2套艙外太空衣及平台物資，與核心艙進行對接；其在停靠太空站期間，將按計劃開展多項在軌試驗。

根據太空站建設計畫，下個月中國將發射神舟十二號載人飛船，3名太空人乘坐飛船前往核心艙。3名太空人要在核心艙工作生活約3個月的時間，因此要為他們備足各種物資，方便他們在太空里的「衣、食、住、行」和工作，此次天舟二號送去的「快遞」里便有各種生活物資。

空間站的食物可謂太空一絕，讓人隔空垂涎。中國的航天食品有不少傳統中式菜品的身影，具有明顯的中式特色。食物不僅有主副之分，講究葷素搭配，更有獨特的風味，甚至人人皆知的魚香肉絲、宮爆雞丁...都出現在航天員的美食列表裡。

艙外太空衣是太空人出艙活動的必要裝具。太空裝主要分為艙內太空裝和艙外太空裝。中國載人航天工程副總設計師楊利偉委員此前介紹：艙外太空裝是太空人執行太空出艙任務時穿著的，艙外太空裝將航天器的很多功能濃縮到衣服上，這套服裝分為6層，具有防輻射、防高低溫、壓力調整等作用，還具備生命保障系統。相比艙內太空裝，艙外太空裝重量一般有120多公斤。

測試中的天舟二號。除了生活物資以外，天舟二號還帶去了推進劑。在對接期間，天舟二號將為核心艙進行燃料加註與姿態控制。值得一提的是，天和核心艙推進系統實現了完全自主補加，不再需要地面指令干預或是航天員的輔助。

此外，天舟二號還將帶去實驗設備、實驗資料等物資，等到神舟十二號飛船將太空人送至天和核心艙，再由航天員在軌取出並安裝。至神舟十二號飛船返回後，天舟二號還會在太空表演一番「雜技」——與核心艙尾部對接口分離，自主機動至核心艙節點艙軸向對接口對接，進一步驗證關鍵技術。

天舟二號貨運飛船雖然攜帶大量貨物，但所有貨物擺放十分規律，其貨架看似與普通貨架無異，但所有的細節和構型都經過科學分析，中間留出通道，航天員可在貨架中順暢通行，拿取貨物。

「貨物千萬件，安全第一件。」面對如此多的貨物，如此繁雜的處理工作，太空站又將如何管理呢？航天科技集團五院天舟二號貨運飛船系統主任設計師楊勝指出，太空站將地面的物流技術也應用其中。

借鑒大陸物流先進的管理技術，太空人通過掃描二維碼的方式，便能獲得貨物的位置信息和產品訊息，同時該系統對產品訊息的庫存數量還能做到動態掌控，讓太空站貨物一分一釐的變化都記錄下來，從而確保航天員的工作生活更輕鬆便捷。

(中時 )