美國總統拜登今天痛斥德州的選舉法案等同攻擊民主制度，是另一個共和黨把持的州政府在限縮有色人種投票管道。

法新社報導，拜登表示，德州如今加入喬治亞州和佛羅里達州行列，試圖侷限「神聖投票權」。

德州這項法案的最終版草案目前正在州議會傳閱，拜登發布聲明說：「這是我們今年看到太多次的民主攻擊一部分，而這往往不成比例地鎖定美國非裔和棕色人口。」

德州這道立法的其他限制性條款，包含禁止讓民眾駕車投票的「得來速式投票」、限制郵寄投票、縮短投票日當天的時限等。

法案擁護者說，新法設計用來讓投票更安全；批評者則說，新法旨在讓傾向投給民主黨的黑人、拉丁美洲裔和其他非白人選民在投票時遇到更多困難。

共和黨籍前總統川普一再聲稱去年11月大選是他擊敗民主黨籍對手拜登，白宮寶座卻硬生生被偷走，讓共和黨陣營揚言將採取行動阻止選舉舞弊。

因此大選過後，許多由共和黨執政的州政府開始立法，增加投票難度。

而喬治亞州於今年3月開第一槍。喬治亞州是共和黨傳統票倉，2020年大選卻倒戈投給拜登。

喬治亞州立法過關後，引發企業領袖和娛樂界的撻伐。

拜登今天再度呼籲國會通過兩項法案，用以保障、利於民眾毫不受限地行使投票權。民主黨陣營雖握有國會兩院多數，不過席次差距有限，無法確保法案過關。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思(示其)）1100530

(中央社)