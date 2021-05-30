新莊「通緝犯」不戴口罩屢擾鄰 （翻攝照片／戴上容新北傳真）

警員黃哲郁及馮煜傑左眼眉撕裂傷，忍痛前往醫院各縫合3針，幸好並無大礙。（翻攝照片／戴上容新北傳真）

警員黃哲郁及馮煜傑左眼眉撕裂傷，忍痛前往醫院各縫合3針，幸好並無大礙。（翻攝照片／戴上容新北傳真）

47歲吳姓男子屢次登門與鄰居吵架，29日上午吳男再度爭吵，新莊警再度到場，吳男這時不但把口罩脫下，還以鑰匙劃傷警方眼角，該警事後到院縫3針，吳男遭2警制伏，一查才發現他竟是名傷害通緝犯。警方訊後將他依妨害公務、傷害通緝等罪解送歸案，未戴口罩部分函請衛生局裁罰。

據了解，吳男無業，大部分時間都待在家，但他覺得樓上鄰居開關門聲響太大，他屢次上門質問。29日凌晨，他又跑上樓找鄰居質問，但因為對方不理會，民眾聽聞後報案，警方到場後未發現有爭執，加上雙方都在家中，員警於是收隊。

今天上午7時許，吳男又跑上樓敲對方的門，鄰居告知自己沒有關門很大聲，雙方從樓上吵到樓下，鄰居見狀於是打電話報警。新莊警分局中平所警員黃哲郁、馮煜傑當時擔服巡邏勤務，到場後見二人仍爭執不休，經員警排解，鄰居釋懷離開後，這名吳男仍不願離開，還把口罩脫下，並對員警大小聲，行徑相當挑釁。

警方勸他把口罩戴上，沒想到吳男竟突然用手上鑰匙劃傷員警手臂，警方當下也沒跟他計較，再次勸導他配戴口罩時，他卻又突然用手上銳利的鑰匙亂揮，造成警員黃哲郁及馮煜傑左眼眉撕裂傷，忍痛前往醫院各縫合3針，幸好並無大礙。

最後吳男遭警方當場壓制逮捕，經查證吳嫌身分竟是地檢署發佈的傷害通緝犯，訊後將他依刑法妨害公務及傷害通緝等罪解送歸案，未戴口罩勸導不聽部分也函請衛生局裁罰。

新莊警分局長林温柔聽聞員警執勤受傷，立刻率督察組前往派出所慰問受傷員警，局長黃宗仁也親自打電話給受傷的二員，表達慰問與關心，二人都覺得相當暖心表示傷勢不嚴重，仍可繼續執勤。

(中時 )