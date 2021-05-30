新北市長侯友宜30日視察新北市集中檢疫所，侯友宜說，目前集中檢疫所能量不斷擴充，31日可達1000間，收治輕症與無症狀患者，也會持續擴充，照顧更多民眾，也謝謝最辛苦的醫護同仁全部進駐。

新北市陸續徵用5家飯店、共1062房，做為「加強版防疫專責旅館」也就是集中檢疫所，提供給快篩陽性、確診輕症或無症狀患者。

(中時 )