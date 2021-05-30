新北集中檢疫所 31日可達1000間 11:072021/05/30 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北集中檢疫所 31日可達1000間。（新北市政府提供／葉德正新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜30日視察新北市集中檢疫所，侯友宜說，目前集中檢疫所能量不斷擴充，31日可達1000間，收治輕症與無症狀患者，也會持續擴充，照顧更多民眾，也謝謝最辛苦的醫護同仁全部進駐。 新北市陸續徵用5家飯店、共1062房，做為「加強版防疫專責旅館」也就是集中檢疫所，提供給快篩陽性、確診輕症或無症狀患者。 隔離人數暴增至1576人 新北檢疫隔離關懷中心持續擴編 自主防疫升級 餐廳速食暫停內用 (中時 ) #集中檢疫所 #侯友宜 #飯店 #防疫旅館 #新北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中確診者媽媽趴趴走 市府將開罰 04:102021/05/18 地方新聞 單日本土新增333例 確診飆新高 7縣市增快篩 04:102021/05/18 焦點要聞 在家防疫太無聊 遊客欲入清水地熱園區 宜警急勸離 10:582021/05/18 社會 已有加強版集檢所 蓋方艙踢鐵板 04:102021/05/18 焦點要聞 《電子通路》文曄庫藏股護盤 Q2、Q3半導體庫存估是最低點 09:102021/05/18 財經 可治新冠肺炎 衛福部核發中藥「清冠一號」臨時藥証 12:072021/05/18 生活 王任賢：單日確診達1200人 醫療恐崩潰 04:102021/05/18 焦點要聞 警界首例 新北蘆洲1員警染疫 04:102021/05/18 焦點要聞 國人如驚弓之鳥 商總籲擴大買疫苗 04:102021/05/18 財經焦點 疫情升溫 19日起鎖國一個月 04:102021/05/18 財經要聞 阻礙防疫的國安醜聞 04:102021/05/18 時論廣場 生活熱門新聞 梅雨豪情救台灣 專家揭「最怕一件事來破壞」 - 生活 台大護理師1舉動 放棄急救女淚喊：我要活下去 逼哭萬人 - 生活 直播》新北巿民接續離世 侯友宜哽咽：中央不要再刁難民間買疫苗 - 生活 進喔！雷雨區移到水庫上空 鄭明典曝「結實閃電照」 - 生活 桃園增24例龜山佔一半 足跡曝光逛全聯、跑藥局 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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