南投縣埔里鎮今有4人確診，衛生局公布相關足跡。（南投縣府提供／陳淑芬南投傳真）

南投縣埔里鎮今有4人確診，衛生局公布相關足跡。（南投縣府提供／陳淑芬南投傳真）

南投縣埔里鎮今有4人確診，衛生局公布相關足跡。（南投縣府提供／陳淑芬南投傳真）

南投縣埔里鎮今有4人確診，衛生局公布相關足跡。（南投縣府提供／陳淑芬南投傳真）

南投縣埔里今天4人確診，包括53歲景觀造景業者個案1，與49歲妻子個案2、25歲兒子個案4等同住的1家3口，另有兒子的25歲包商友人個案3。南投縣府表示，景觀造景業者夫妻與包商友人15日有北上工作及聚餐史，群聚案4人足跡，研判感染源字北部而來的群聚個案，公布確診4人公共場所足跡，呼籲民眾注意。

個案1是住在埔里鎮愛蘭里53歲景觀造景業者，5月15日與妻兒北上工作後聚餐，5月16日自覺不適，在家休息未出門，5月22日起有發燒情形，服用退燒藥並在家採一人一室自主隔離；25日出現咳嗽症狀，28日由妻子陪同前往醫院就醫，經醫師詢問TOCC有北部活動史，主動進行核酸PCR檢驗， 29日檢測為陽性，因發燒、咳嗽情形未改善，昨就醫住院治療。

個案1相關匡列接觸者有6人，包括同住家人3人，非同住家人2人及友人1人，皆已完成採檢，採檢結果妻兒為陽性。

個案2是景觀造景業者的妻子， 28日陪同丈夫就醫，經醫師詢問有北部活動史而進行PCR檢驗，29日檢測結果為陽性，她有喉嚨不適症狀，已轉送至集中檢疫所收治。曾有公共場所活動足跡有德林藥局、7-11愛蘭門市、埔里鎮第三市場、有福中西早點。

個案3是景觀造景業者兒子的包商友人，29日通知到醫院進行PCR檢驗，檢測為陽性，目前有咳嗽、肌肉痠痛症狀，已在集中檢疫所集中收治，匡列接觸者計9人，包括同住家人9人，已完成採檢採檢結果為陰性，現已居家隔離。

個案3的公共場所足跡：埔里鎮愛村橋河堤、7-11日月潭門市、源士林粥品、美式炸雞店、港式鮮肉包、溪南里公墓附近、埔里鎮恆吉一路。

個案4是景觀造景業者的兒子，29日進行PCR檢驗為陽性，目前咳嗽、肌肉痠痛症狀，在檢疫所收治。匡列接觸者計6人：除同住家人外，另有友人5人，已完成採檢目前等待採檢結果報告，現已居家隔離中。

個案4曾有公共場所足跡：埔里鎮愛村橋河堤、廣華麵行、7-11愛蘭門市、7-11鑫潭門市、7-11鑫驛門市、游檳榔、85度C埔里中正店、全聯福利中心埔里門市。

(中時 )