桃園市長鄭文燦主持防疫會議，媒體關心目前桃園疫情相關病房數量？衛生局長王文彥說明，目前負壓隔離開啟73床，專責病房287間、596床，ICU30床，半數支援外縣市、雙北為多，他也透露衛福部桃園醫院新屋分院已經清空，作為專責醫院使用。

王文彥說，負壓隔離病房開啟73床，專責病房開啟287間、596床，雖多數1間1床，不過特殊狀況1間2床以上，ICU30床。此外桃醫新屋分院清空，當成專責醫院。收治患者中，桃園市一半，其餘都是其他縣市，雙北為多。

鄭文燦也說，醫療資源是分階段開設，專責病床、病房管理方案會按照中央政策，新屋分院也配合衛福部北部醫療網規畫淨空。他說，桃園每天約有20多件個案量，有的是有雙北旅遊史，但也有可能進來二度傳播、三度傳播。

至於桃園疫苗施打狀況，鄭文燦說，除了桃園區衛生所因為基層醫療院所較多，明後天施打完畢，其他的單位包含醫院醫護、第一線防疫人員、基層醫療診所施打的衛生所，原則上今天就會全部打完。他也說明，有些單位涉及高風險，將由單位提出後，請衛生局考量。如桃園殯葬所，處理確診死亡個案火化作業，也需穿防護、隔離衣，就會請衛生局考量是否施打疫苗。

(中時 )