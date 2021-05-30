封城傳聞不斷 侯友宜：中央權限地方做好準備。（新北市府提供／葉德正新北傳真）

雙北都已做好升級四級警戒準備，目前有許多傳聞，還有人說下周二可能是一個時間點，新北市長侯友宜30日表示，升四級是中央的權限，地方要做好準備，這段時間民眾都非常自律，只要大家我們能夠要求自己更低度活動，讓疫情能夠得到控制，就不需要升到四級。

侯友宜說，新北市從去年到今年不斷在調整步伐，希望在整個中央下令以後，已經做好準備，讓整個疫情都得到控制。

至於侯友宜昨日說在家也要戴口罩，被民眾批評，侯友宜說，在戶外回到家裡面，難免會把細菌帶回來，如果沒有辦法在家裡保持適當的距離，還是呼籲大家，能夠把口罩戴起來就帶上來是最好，因為保護自己也可以保護家人。

侯友宜也說，疫調分析出來很多的足跡在市場、在賣場，所以這段時間他不斷的呼籲民眾，來市場買菜一次買足，買完就走，尤其要求市場一定要落實人流管控、實聯制，並派警察同仁嚴格執法。

新北市168家的市場有19家自主停業，大部分的市場都非常遵守防疫的相關規定，只有少數的市場還沒有做到完整的落實，侯友宜重申，如果你防疫做不到就停業。

(中時 )