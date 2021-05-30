美國迷因股持續受到散戶瘋狂擁戴，全球最大連鎖電影院AMC上周股價飆漲116%，讓選擇做空的投資者單周慘賠12.3億美元（約新台幣344.4億元）事實上AMC股票今年以來已上漲11倍，公司虧損因此縮小。

今年1月，遊戲銷售商GameStop（GME）因被知名放空機構認為實體電玩銷售將走下坡欲大肆放空，導致散戶群起激憤投入市場，力保青春的回憶，成功讓股價飆漲逼退做空者，後續出現許多類似事件，美國也統稱這些股票為迷因股，連鎖電影院AMC就是其中之一。

CNBC報導，AMC本周股價之所以出現劇烈波動，在於該公司約有2成的流通股被放空，但隨著AMC股價飆漲，放空者進行回補減低損失，這一波買盤讓AMC股價上漲，而放空者單周損失金額高達12.3億美元。

事實上，AMC是周五紐約證交所交易最多的個股，一共超過6.5億股換手，今年以來，AMC的股價已上漲11倍，單周飆漲1.16倍，公司市值也從7.5億美元膨脹至119億美元左右。

儘管散戶的團結暫時緩解AMC的危機，但調查研究公司Lightshed Partners分析師Rich Greenfield表示，AMC幾乎很難再賺錢了，隨著收視習慣的改變，這些企業的處境只會更糟糕。

數據顯示，散戶雖幫助AMC在第一季結束時擁有10億美元的現金，這是AMC經營百年以來最多，但若本業的營收狀況無法改善，這些資產只夠讓AMC維持運作到2022年。

(中時新聞網)