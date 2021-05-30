2020年3月底，一名外型亮眼、身材姣好的女大生，因為平時就有在兼職擔任外拍模特兒，所以再轉介紹下，接受另一名全裸大尺度外拍的黃姓業餘攝影師高時薪邀約，雙方約定好由黃男手持假陽具放在女大生翹臀前，利用借位拍出情慾流露的性交畫面，不過事後女大生指控黃男拍照時用真假陽具輪流性侵她，台北地檢署調查後認為，黃男並未違背女方意願，處分不起訴，即使女大生不服聲請再議，可高檢署依然認為全案已調查完備，予以駁回。

根據判決書內容指出，去年3月間，女大生就曾在男友陪同下，與黃男攝影師有第一次合作，雙方合作還算愉快，因此第二次每小時2000元到3000元的高時薪外拍邀約，女大生爽快答應。

同月28日，黃男開車載女大生前往台北市松山區首都飯店7樓，進行第二次大尺度裸拍，另一位加入的外拍模特兒的李女，則自行搭車前往。當日傍晚5時許，3人陸續抵達飯店，2名女子拍完客廳的裸身情慾交流照後，黃男接著帶女大生進浴室裸拍，分上下半場拍攝，李女則留在客廳，最後裸拍順利完成，黃男再度開車送女大生返家，李女自行搭車回家。

說也奇怪，事隔半年，2020年11月間，女大生突控告黃男，指稱當日拍攝浴室下半場時，黃男假戲真做，先要她全裸戴眼罩跪於大浴缸，雙手捧水做出灑水動作，接著要她撩人的跪趴在地上，讓水沖洗身體，爾後更表示想在她臀部一帶放假陽具，利用借位拍出性行為的感覺，但拍沒多久，女大生就感覺被假陽具放入，過程中進入身體的東西甚至有時還不太一樣，女大生於是帶著眼罩回頭確認，豈料就從下方縫隙瞄到黃男下體、「蛋蛋」及「黑森林」，後來她便趁更換拍攝主題時問黃男「剛剛不是假屌，是真的屌吧」，想不到對方不僅嘆了一口氣，還說了對不起，氣得女大生提出強制性交罪告訴，不滿黃男假藉藝術創作，用真假陽具交錯性侵她長達10多分鐘，違反本人意願，還讓她有種受騙上當的感覺。

不過針對女大生指控，黃男到案主張，拍攝當日雙方早在車上約定好使用「假陽具互動」，而且拍攝時他每「互動」15秒，就會問女大生可不可以，不舒服能馬上停止。不過拍攝過程，黃男坦承有掏出性器官，但沒有性侵，僅放女大生臀部旁，而且他手持相機很難對焦困難，所以很快放棄這畫面，事後女大生因為很介意跟他下體有接觸，所以黃男載她返家時，還特別繞到西藥房，多給她1000元買避孕藥。

調查後檢察官表示，無論真假陽具，只要違背女大生意願，就構成刑法中的強制性交罪，可儘管雙方說詞，都證明男攝影師有將假陽具放入女模特兒下體，但女大生指控的時間點，不僅與當日在現場的李女不同，事發後的過程，也和男友說法不同，加上沒有其他事證能證明黃男有違背女大生意願，因此檢察官最後以事證不足，將黃男處分不起訴。

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(中時新聞網)