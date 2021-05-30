國安特勤私菸案，台北地院定於6月11日宣判，不過，合議庭依據檢察官起訴資料，認為涉案的前國安局少校吳宗憲、張恒嘉2人涉嫌重大，恐因涉犯重罪而有逃亡可能性，為確保案件日後審理順利，裁定2人再限制出境、出海4個月。

吳、張2人因涉國安特勤私菸案，遭檢察官聲押獲准，自2019年8月起訴後移審北院，遭境管迄今。

本案緣於2019年7月22日，總統蔡英文結束12天「自由民主永續之旅」返台，調查局攔查發現國安局官員趁總統出訪機會夾帶近萬條私菸，企圖透過國賓禮遇通道闖關入境，創下桃園機場夾帶私菸最大數量紀錄。北檢依貪汙等罪起訴吳宗憲、張恒嘉等國安局8名軍士官、另依涉犯幫助逃漏稅等罪起訴4名華航人員。

今年4月，北院召開辯論庭，涉案國安局、華航人員，均否認犯罪、互推責任，合議庭審結，定於6月11日宣判。

合議庭認為，吳、張2人均否認犯罪，但依據起訴資料足認2人涉嫌重大，因涉犯重罪，有逃亡可能性，審酌2人均有多次隨同總統出國參訪經驗，故認2人有逃亡之虞，本案雖已審結，但尚未確定，依目前訴訟進行程度，仍有以強制處分措施保全吳、張2人到案必要。因此合議庭裁定2人自6月3日起延長限制出境、出海4月，並通知移民署、海巡署執行。

(中時 )