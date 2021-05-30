新冠肺炎疫情升溫，全台進入三級防疫警戒，全台八大行業、休閒娛樂場所全數暫停營業，但仍有民眾無視防疫規定，進行「人與人的連結」，高市警苓雅分局29日晚間查獲越南女子透過色情網路經營「一樓一鳳」性交易，吸引男客上門尋歡，當場遭警方逮捕送辦。

高市警苓雅分局成功派出所29日晚間7時20分接獲民眾檢舉，指稱海邊路某大樓內有民眾以個人工作室方式從事性交易，警方獲報後立即到場查看，在屋外就明確聽聞屋內有男女聊天的聲音，警方待雙方結束交易準備開門離去的最佳時機，立即趨前查緝。

警方進門後，發現屋內有一位林姓尋芳客及一名越南籍女性，越南女衣衫不整僅穿著內褲，且雙方均未戴口罩，警方詢問是否從事色情性交易服務，林男表示，剛做完半套準備離去時，就被警方逮到，坦承以每半小時1700元的價格從事非法性交易。

警方表示，林男供稱自己因疫情期間在家無聊、悶著發慌，於是在網路隨機找人聊天，雙方是在某網路論壇上認識，並透過Line加入彼此好友，相互私訊聯繫後，相約在越南籍女子的工作室從事性交易。全案依社會秩序維護法及傳染病防治法相關規定將2人送辦。

(中時 )