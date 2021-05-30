擔心傳統市場、登山步道可能成為防疫破口，桃園市長鄭文燦30日主持防疫會議，決定成立傳統市場、登山步道專案小組，戴口罩，不群聚為原則稽查。呼籲民眾採買要快買少停、一次購足。

鄭文燦表示，民眾仍有採購生鮮蔬果、民生必需品需求，但傳統市場因為人潮足跡多，有可能成為潛在傳播鏈，因此決定成立傳統市場專案小組，小組包括經濟發展局、各區公所。而桃園公營、民營有50傳統市場，原則上，專案小組稽查重點在於戴口罩、禁內用、不群聚。他也呼籲市民，到市場採買時，要快買少停，一次購足，減少在市場的時間。

此外登山步道有攤販、民眾登山不易佩戴口罩等，鄭文燦也請觀光旅遊局成立登山步道專案小組，同樣結合區公所人力，以戴口罩，不群聚為原則。他說，登山步道有攤販，一樣納入稽查範圍。桃園如虎頭山、石門山、五酒桶山主要登山步道，要加強稽查，其他如秀才步道、百吉步道，也是稽查範圍。

(中時 )