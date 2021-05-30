疫苗政策多變 侯友宜：通力合作趕快買到疫苗最重要 11:182021/05/30 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央疫苗政策多變 侯友宜：通力合作趕快買到疫苗最重要。（新北市政府提供／葉德正新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫苗短缺，目前包括地方政府、企業、宗教團體都希望協助購買，中央雖公布流程，又認為應由中央統一簽約，侯友宜30日表示，買疫苗要趕快、數量要夠、品質要好，趕快把好的疫苗買進來，最重要的。 侯友宜說，買疫苗中央跟地方全國上下一心通力合作，不管是地方、中央、企業、個人、愛心人士，一起來趕快把好的疫苗買進來，這才是最重要的。 買不到疫苗怪鄰居 蔡正元：無能 籲盡快接種建立群體免疫 鍾南山：嚴重變異會影響疫苗效力 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 # 疫苗 #侯友宜 #最重要 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情飆升 侯友宜：準4級警戒 04:102021/05/18 焦點要聞 看完蔡英文最新民調 綠營人士嘆：2022民進黨慘了 00:432021/05/18 政治 影》疫情爆炸 蔡英文：疫苗會陸續到位 請大家放心 10:212021/05/18 政治 美將釋出2千萬劑疫苗 蕭美琴：全力進洽爭取中 10:472021/05/18 政治 新北確診足跡 公園市場成熱點 04:102021/05/18 焦點要聞 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 04:102021/05/18 焦點要聞 巴西新冠肺炎疫苗接種速度慢 免疫人口不到1成 09:512021/05/18 國際 國人如驚弓之鳥 商總籲擴大買疫苗 04:102021/05/18 財經焦點 兩岸隔離老鳥 最盼疫苗泡泡 04:102021/05/18 焦點新聞 聯國籲G7慷慨解囊 捐出多餘疫苗 04:102021/05/18 國際大事 美國首次釋出2000萬劑疫苗 蕭美琴：進洽爭取中 04:132021/05/18 政治 政治熱門新聞 一句「病歷砸過去」 柯文哲、陳時中最新聲量差距太驚人 - 政治 看完六都防疫民調 沈富雄給這大咖高分出乎意料 - 政治 范雲3＋11破口陳時中終於認了 媒體人再踢爆一件事 - 政治 蔡英文會見陳建仁、陳時中 媒體人爆：這人該緊張了 - 政治 疫苗採購大轉彎 陳文茜嘆：「他們」想控制一切 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。