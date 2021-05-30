疫苗短缺，目前包括地方政府、企業、宗教團體都希望協助購買，中央雖公布流程，又認為應由中央統一簽約，侯友宜30日表示，買疫苗要趕快、數量要夠、品質要好，趕快把好的疫苗買進來，最重要的。

侯友宜說，買疫苗中央跟地方全國上下一心通力合作，不管是地方、中央、企業、個人、愛心人士，一起來趕快把好的疫苗買進來，這才是最重要的。

(中時 )