香港男星林子祥自1976年出道，隨即靠著過人的歌喉稱霸歌壇，被認為擁有「天生奇喉」，在競爭激烈的香港演藝圈掙出一片天，如今73歲的他 雖是半退休狀態，但仍不時為歌壇貢獻己力，近日林子祥難得現身上節目，一開口就讓觀眾驚呆，而談起往事，林子祥曝光劉德華80年代剛出道時，曾在MV中幫他伴舞，兩人因此相知相交，他鼓勵了華仔，如今才能看見影歌雙棲的天王。

林子祥當年可為歌壇橫空出世的一顆超級新星，他被認為擁有「天生奇喉」，同時用有廣闊音域與爆發力，用有男中音應有的全部條件，但音域又能高上去許多，最神奇的是多數人唱得越高音，聲音多從真音變假音，歌聲容易變得尖銳細薄，但他能以真音衝上去，始終保持力道與厚度，被讚嘆根本鐵肺，歌聲難以被模仿。

近日73歲的林子祥難得願意上鏡，作客陸綜《金曲撈》，一出聲便知寶刀未老，讓觀眾聽得如癡如醉，他也跟主持人聊天，身為歌壇大前輩的他，說到當年拍MV認識了剛出道的劉德華，後來天天見面，兩人在音樂上有聊不完的話題，林子祥透露他鼓勵劉德華既然如此喜歡音樂，就進軍樂壇，「去唱歌吧！」，而這段話深深影響劉德華的未來發展，事實上，林子祥少話有「歌隱」稱號，但每次對後輩發言，都深具啟發意義。

林子祥歌唱實力驚人，主持人誇讚：「早就知道你有6個肺了」，接著說到了又提到四大天王之一的張學友，表示張學友曾說過，「只要林子祥在，別叫我歌神」，林子祥的名曲〈數字人生〉，最高音的部份林奕迅要用假音才上得去，但林子祥卻是用真音唱，讓人驚嘆：「原唱林子祥一開口，就把陳奕迅給比了下去！」。

(中時新聞網)