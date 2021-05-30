時逢畢業季，不少學生將邁入職場成為社會新鮮人，但受疫情衝擊，求職之路更加挑戰。中天綜合台《同學來了》邀來惟毅、焦凡凡、修將、百頡、采瑄、采婕等來賓，一同探討「這年頭工作好難找！這些特殊職業你敢做嗎？」，行業百百種，不同工作背後有著不同的辛酸血淚，來賓各自分享特殊職業及工作經歷。

跨足許多產業領域的納豆也在節目中分享入行前的工作經驗，機緣之下，他曾擔任戶口普查員，在資訊較不發達的年代，必須挨家挨戶拜訪調查，他最怕遇到一種狀況：「在詢問對方年收入的時候非常尷尬，時常引起民眾不悅！」辛苦之餘，也遇過民眾的暖心舉動，當時對方正在剝蝦給孩子吃，竟也不忘餵食來做調查的他，這讓來賓超驚訝。提及特殊職業，納豆也有經驗：「我還當過補習班的『SPA』！而且待遇不錯！」他原本要說SPY(間諜)卻一時口誤，慘遭阿KEN揶揄：「你是不是在做黑的？!」

《同學來了》阿Ken(左起),安心亞,采瑄,采婕,百頡,修將,焦凡凡,惟毅,納豆。(圖／中天綜合台提供)

來賓修將身為「76行者遺體美容修復團隊」的核心人物，曾協助過許多重大災變事件，他不久前才領隊完成太魯閣事件遺體修復的任務，工作經常一做就是將近30小時，因為遺體每分每秒都在腐敗，每次修復都是與時間賽跑，就為了讓罹難者能以最完整的模樣走完最後一程。他也提及在這次事件中，最深刻的就是家屬對他們最大的信任：「你慢慢來，我可以等，因為這也是最後一次等他了！」坦言從事這行這麼多年，聽見這種話還是相當難過，當看見與自己女兒年齡相仿的罹難者更是讓他數度淚崩。

首次上節目的刑警百頡，自曝和安心亞有「特別」的關係：「心亞是我老婆. . .的姪女！」調皮的舉動讓全場笑翻。安心亞也提及初次見到姨丈的印象：「第一次見到姨丈是在幫他證婚的時候，他說他是刑警，我真的以為他是來騙婚的！哪裡像刑警，比較像被刑警抓的人吧！」從事刑警的工作不是想像中的容易，除了要有良好的身手外，抗壓力更為重要。更多精彩的節目內容就在5月31日晚間九點中天綜合台《同學來了》。

(中時新聞網)