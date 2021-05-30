新冠肺炎疫情嚴峻，台北市政府30日進行第4級警戒封城兵棋推演，市長柯文哲指出，凡事要做最壞打算、最好準備，這一刻要想萬一再變壞怎麼處理，柯還透露昨有科技大老打電話給他，ICT（資訊與通信科技）是台灣重要輸出產業，一旦停工不得了，不是只有台灣，全世界都會受影響，利用機會演習、各方面會遇到的問題檢討。

北市府今進行封城兵推，柯文哲在演習前指出，新冠肺炎疫情死亡人數已超過99人，比當年SARS還多，台北市本土確診個案超過2500例，這是在1年前沒有想到的局面，去年4月30日市府即有擴大管制的兵棋推演，經過1年下來，有實際作戰經驗，特別是這2周以來，對大家來講是震憾教育，但這2周以來主要是醫療體系和消防局的運作，還未擴大到其他層面，經過1年及2周實戰經驗後，有更多經驗和知識，在去年基礎上精進。

柯文哲表示，疫情分析北市看起來是較穩定，從救護車有沒有在街上繞來繞去來看最準，3天前相當嚴重，1天10幾次超過35分鐘，後來降到6次、3次，最近連續2天降到0次，更理想的是一次到位，連35分鐘都不應該有。

他說，往後看有2個要考量，如果要維持這個局面撐下去，人家說「量變會質變」，要思考若自動自發封城再撐2、3個月到底會發生什麼事，另外，若一放鬆反撲，必須重新封城，不一定可以控制得像現在這麼好。

柯文哲強調，凡事最壞打算、最好準備，這一刻要想萬一如果再變壞怎麼處理，若疫情比2周前夠嚴重，需要更嚴密的封城要怎麼做，沒想像那麼簡單，因為停課最容易、停班就難、停工就不得了。

柯還透露，昨晚有科技界大老打電話給他，ICT是台灣重要輸出產業，特別都在北台灣，股票市值占45％，一停工不能出貨不得了，不是只有台灣，全世界都會受影響，還是利用機會演習、各方面會遇到的問題檢討，桌上演習最重要的是把問題找出來，他認為今天會有答案，但就把所有可能想得到的問題列出來，遇到該怎麼做，可預先準備就準備才不會踢到鐵板，也要思考演習擴大到北北基桃的話是否適用。

(中時 )