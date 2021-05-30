陳姓女子日前碰到詐騙集團，騙徒說駭客攻擊她的網購帳戶，導致被設定成多筆訂單，將預扣許多款項，要求她去ATM（自動提款機）匯款。幸好，陳女在匯款時，碰到銀行報案，警方到場阻止這場騙局。

湖內警分局路竹分駐所警員日前執行巡邏勤務時，接獲合作金庫報案，表示有一名陳姓女子疑似碰上詐騙集團，欲使用ATM匯款至不明帳戶。由於在操作期間對流程有問題，按下一旁的服務鈴詢問，行員得知陳女應該遇上騙子。

路竹分駐所長陳育民、警員黃昱豪趕抵銀行，在了解案情後，研判這是一場騙局。這時，騙徒還想與陳女恢復通話，警員黃昱豪見狀後，直接替其掛了電話，並叮嚀切勿再接通任何不明來電，以免愈陷愈深。

之後，陳女確認銀行帳戶餘額未有短少，警員也立即載著陳女飛奔郵局詢問，經行員調閱相關匯款明細檢視，發現陳女剛使用郵局帳戶匯款的受款行早已被列為警示帳戶，故匯出款項旋即又被回沖至匯款者帳戶內，因此並未造成任何實際損失。

陳女這時才知道遇上騙子，連忙向警方道謝，阻止她受騙。警方也呼籲，民眾如果接到來路不明的電話，應謹記「1聽、2掛、3查」口訣，先掛斷電話，再撥打165防詐騙諮詢專線查證，或撥打110請求警方協助，切勿一時心急失去判斷力，避免受騙。

(中時 )