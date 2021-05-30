近日台灣本土疫情肆虐，民眾黨立委蔡壁如分享昨（29）日上午去拜訪一位96歲的老阿嬤，因阿嬤的血氧濃度這幾天掉到70幾，兒孫請她過去幫阿嬤快篩，但阿嬤一派樂觀，並稱自己不會去打疫苗，要把這一劑留給年輕人使用。

蔡壁如今在臉書以「疫情肆虐之下的反醒」為題，表示老人樂天知命年輕人怎麼辦，為什麼政府不願意進口足夠的疫苗？並分享自己昨日上午去拜訪一位96歲的老阿嬤，是個受日式教育的高知識份子，也是個很厲害的發明家。

阿嬤跟蔡壁如分享，自己有48個群組，每天一早醒來就看到很多孫子、曾孫，會一一跟她發line的早安圖，且她一直到現在還持續看日文書。

蔡壁如表示，會去做這個居家探視，是因為阿嬤今年已經72歲兒子的請託。阿嬤的兒子跟蔡壁如說，現在疫情這麼嚴重，老母親這幾天血氧濃度甚至掉到70幾，兒孫們非常緊張，所以請她去幫阿嬤做快篩。

蔡壁如指出，倒是阿嬤一派樂觀，她說，自己已經96歲，明天會發生什麼事情都無所謂了，還要他們好好反醒，倒底對這個地球做了什麼事情，搞得病毒要來這樣傷害人類？

快篩出來的結果是陰性時，阿嬤非常感動，不但對蔡壁如道謝，還一直對試劑道謝。蔡壁如說，雖然聽不懂老人家的日文究竟說些什麼，但感覺的出老人家發自內心的感激之情，這是一個樂天知命的老人家。

蔡壁如轉述，老阿嬤說，她不會去打疫苗，因為已經96歲了，她要把她的這一劑疫苗留給年輕人使用，但她也納悶，疫情這麼嚴重，我們的政府為什麼不願意進足夠的疫苗，好讓每個人都可以打得到？免除民眾的恐慌呢？

(中時新聞網)