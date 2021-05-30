花蓮縣政府今在市衛生所加開篩檢站，提供6行政區的民眾主動受檢，上午開放迄今已有200多人前往採檢，目前結果皆呈陰性。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣昨新增5例確診，其中案7555及案7556為花蓮市天佑帽行老闆娘及其同住兒子，由於感染源不明，無法擴大匡列顧客群，縣府今在市衛生所加開篩檢站，提供相關行政區的民眾主動受檢，儘管早上滂沱大雨，卻未澆熄民眾前往快篩的念頭，上午開放迄今已有200多人前往採檢，目前結果皆呈陰性。

花蓮市天佑帽行老闆娘平時與同居人與兒子同住，自述曾接觸北部客人，23日感冒發燒未就醫，直到28日症狀越來越嚴重，和兒子一同前往醫院看診，相繼採檢後確診。

縣府疫調時發現店內實聯制未確實，加上平日進出客人不少，難追溯相關接觸者，昨罕見公布2人20日至28日的相關足跡，盼能儘速找到接觸者，今天也在市衛生所加開篩檢站，呼籲曾有接觸的民眾主動受檢。

篩檢站採檢時間為早上9點至11點及下午2點至4點，2個時段各提供200個名額，對象主要以花蓮市主權里、國魂里、主農里、國安里、民運里及吉安鄉光華村居民為優先。

衛生局副局長鍾美珠表示，上午9點開放迄今，已經210人進行快篩，雖然僅提供200名額，不過為防範為然，還是讓已在現場等候的民眾進行篩檢，剛開始比較多人，現在人比較少一點，大部分的民眾在現場等報告後就離開，目前結果都呈陰性；為避免群聚，現場等候及快篩的位置都有盡量排開一點。

(中時 )