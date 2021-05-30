今（30）日上午8時許，基隆市堵南公墓驚傳發生一起命案，一男一女身上多處刀傷，滿身是血倒臥在公墓旁，行經民眾見狀趕緊報案，發現男子已無生命跡象，女子則重傷命危，於是緊急將2人送往汐止國泰醫院搶救，最後宣告不治。

附近一棟民宅驚傳有男子墜樓輕生，疑為公墓旁男性死者的弟弟。（現場照／陳彩玲攝）

據悉，這對身亡男女為夫妻關係，年約80多歲，男子姓林，與妻子平日負責整理墓園維生，這起事件疑為兄弟財產分配糾紛，林家在七堵地區有些許土地，30多年前分家後，兇嫌因不滿分配問題，與哥哥鮮少往來，近日又因些許摩擦，引發殺機，持刀殺二哥、二嫂，接著10時許30分，畏罪來到距事發地點步行約10分鐘的堵南街處墜樓輕生，釀成3死，不過詳細事發原因及經過，仍有待轄區第三警分局進一步調查釐清。

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