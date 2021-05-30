新冠肺炎本土疫情死亡人數連日來屢創新高，外界要求疫苗的聲音越來越大，不過，宅神朱學恒發現，民進黨網路社群中心主任范綱皓和綠營網軍竟在網路上傳播有利國產疫苗的假消息，忍不住痛批這些側翼很邪惡，對此，國民黨立委李德維表示，這兩天因為網軍的動作，輿論起了很大變化，越來越多的民眾意識到，民進黨政府正在謀財害命，不能因為為賺國產疫苗的利益，無視染疫死去的生命，阻撓疫苗進口。

李德維今（30日）在臉書發文表示，一邊是龐大的民進黨政府「內宣機器」，有公權力，有傳統媒體，有側翼粉專，有有名有姓的黨公職民代名嘴，也有匿名作惡的雞鳴狗盜之輩；另一邊則是人民，被防疫特別條例，傳染病防治法，社維法給架著脖子，噤若寒蟬，欲哭無淚，想要說些什麼，無奈人微言輕，既擔心會被1450出征，又害怕會被選擇性偵辦，誰叫大家都不是資深媒體人周玉蔻，但這樣的困境，在過去兩天起了很大的變化。

針對民進黨如此大動作的大內宣，李德維指出，越來越多的民眾意識到，民進黨政府正在謀財害命，無視染疫死去的生命，也要阻撓疫苗進口，而那些冠冕堂皇的藉口，卻根本經不起檢視。李稱，他上周具名檢舉了「BNT有兩種」的造謠者，接著，有資深媒體朋友整理了從去年5月到今年5月，從蔡總統到指揮中心，50次對疫苗供應的各種「前言不對後語」，「牛頭不對馬嘴」，「說起來嚇死人，做起來笑死人」之「疫苗的50道陰影」。

此外，李德維稱，29日是戲劇化的一天，先是在臉書上有位Sabrina發文帶風向，自誇自己學經歷，接著又是「一分真資訊，九分假脈絡」的手法，說國產疫苗原料技術來自美國，不需要三期臨床試驗。這篇文章相較於Sabrina過去的發文，獲得不成比例的大量按讚與分享，但隨即引來了「鍵盤柯南」與「真正神人」的質疑，Sabrina經不起檢視，晚間刪文。

李德維接著指出，晚間民進黨「正規軍」、網路社群中心主任范綱皓參戰，發文說AZ、BNT與莫德納，都只有完成二期試驗，就獲得美國發給「緊急授權」。結果，這完全錯誤的資訊，不到兩小時就被打爆，貼文按「怒」的比「讚」還多，數千則留言一面倒地「屠殺」，會導致這樣結果，就是因為民眾真的受不了了，要賺國產疫苗的利益，不能犧牲百姓的生命，不需要抹臭進口疫苗，更何況還是用錯誤資訊造謠。

(中時新聞網)