國內疫情緊張，雙北病床數量是否足夠，中央昨天拿出報表指出，目前雙北空病房320間、還有1500多床沒有不夠，讓台北市長柯文哲氣炸，大罵中央「阿達馬孔固力（腦袋裝水泥）」，想拿病歷砸衛福部次長石崇良。重症胸腔科醫師蘇一峰也直言，報表單上的床位不等於真實床位，要有醫護上班才能開床，但中央只拿報表喊空床數，不面對現實「當自己在玩模擬城市是吧？」

蘇一峰今天在臉書發文砲轟，「有沒有床，問各醫院第一線急診室醫護人員與住院櫃檯就知道」，並指出報表單上的床位不等於真實床位，病房需要時間施工改建，也要有能上班的醫護人員才能開床、開病房，但中央什麼都不管，只從報表上的數字就認為醫院有空床，「當自己在玩模擬城市是吧？」

對此，網友紛紛留言：「對、床是空的，沒有多的醫護人員沒有多的設備」、「有床也要有人力，不然病人自己DIY嗎？！」、「躲在冷氣房看報表數字的大官啊」、「模擬城市，笑著笑著就哭了」、「難怪阿北忍不住罵出來」。

還有人建議中央應該自己去第一線急診室看一下，「至少眼見為憑，每天打高空只會累死一線醫護而已」、「醫療一直以來都是人力缺乏的狀態，就算喬出床位也沒有人可以上班」。

病床問題中央口水戰！柯文哲嗆石崇良講幹話 「要是在醫院我就砸過去！」

(中時新聞網)