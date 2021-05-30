國民黨今天舉行藍營執政14縣市長「抗疫聯盟」線上會議，由國民黨主席江啟臣主持，新北市長侯友宜因疫情嚴峻，未參與線上會議，但會議前已與江啟臣通電，江啟臣指出，侯在電話中強調新北醫療量能真的不足，但調配權不在新北市府，而是完全在中央手上，因此他們非常辛苦。

國民黨邀藍執政14縣市長組「抗疫聯盟」，不過因為部分縣市疫情嚴峻，包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、宜蘭縣長林姿妙以及彰化縣長王惠美並未參與線上會議，江啟臣則說事前都已經與四位縣市長通電討論過。

江啟臣也轉達侯友宜的意見，侯友宜向他提到，新北醫療量能相當不足，但是調配權不在新北市政府手上，完全在中央手上，他們非常辛苦，且新北病床數的醫院人口比，是全國倒數的，他們打起這場仗很辛苦。

江啟臣表示，召集這場線上會議，是希望在政策立場溝通整合能更有效率，因為疫情變化實在太快，有效率溝通很重要，要提升合作效益跟效率，現在國民黨在地方執政多數，但中央跟地方看問題視角不一樣，在資源分配上確實也相對辛苦。

國民黨「抗疫聯盟」今天上午會議主要討論關於接下來要通過的「紓困4.0」，江啟臣表示，如何能對地方有利，更重要是怎麼讓人民有感、達到紓困目的；還有防疫物資整備需求，黨中央有一些社會資源，但各縣市第一線民眾需求可能有不同，如何讓資源有效跟執政縣市分享運用，希望與會縣市長表示意見。

此外，江啟臣也提到，目前在執行防疫上，發生中央跟地方有不同立場，或是中央看不到地方有需求的地方，就像是金門縣長楊鎮浯之前面對指揮中心阻撓的時候，大家能幫忙做什麼，也希望縣市長都能提出意見。江啟臣強調，縣市長在第一線服務鄉親，黨中央一定在後方做強力的後盾。

(中時 )