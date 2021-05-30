（取自邱顯智臉書）

BNT取得台緊急授權資料遭下架 陳時中還原始末曝原因...

對於BNT疫苗到底有沒有取得我國緊急授權使用？時代力量立委邱顯智呼籲，陳時中指揮官一定要對人民釋疑！

時代力量立委邱顯智在臉書指出，兩天前的防疫紓困條例黨團協商，他詢問陳時中指揮官，能不能幫國際認證的疫苗先取得使用許可，陳指揮官先是這麼說：「不管是AZ也好，moderna也好，或者BNT也好，都已經是取得我們的EUA，我們已經給他認可，是可以來進口的藥，是可以來進口的藥。」但隨後在回應其他委員的詢問時，陳指揮官表示他記錯了。

邱顯智引用疾管署2021年3月10日的「COVID-19疫苗接種須知暨意願書」：「Pfizer-BioNTech之COVID-19疫苗是含有SARS-CoV-2病毒棘蛋白之 mRNA 疫苗，本疫苗已通過 WHO、歐盟、美國等西進國家及我國緊急授權使用，適用16歲以上，採2劑肌肉注射，可預防95%有症狀感染之風險。我國 ACIP 建議兩劑接種間隔至少28天。」寫得清清楚楚，已通過我國緊急授權使用。

邱顯智強調，COVID-19疫苗是人命關天的事情，全國人民都希望能盡速取得安全、有效的國際認證疫苗。如果連「是否取得緊急授權」都變成羅生門，人民的疑惑，只會越來越深。

他最後呼籲，BNT疫苗到底有沒有取得我國緊急授權使用？陳時中指揮官一定要對人民釋疑！

(中時新聞網)