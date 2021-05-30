王宥忻（右）幫老公選購勇鍺能量內褲。（固力狗娛樂提供）

王宥忻的YT網路節目《新創大戰：START UP WARS》，明天第六集將開箱兩個新創公司分別是防髒防水機能衣和勇鍺能量內褲，極富實驗精神的她，開箱完能量褲後幫老公買三件回家，問及老公翁總穿了之否能量大爆發？王宥忻笑回：「穿上去時覺得材質有點太貼有緊身內褲的感覺，老公還是習慣棉的寬鬆材質，但喜歡緊身內褲的男士們可以嘗試看看，至於能量爆發的部分實在太害羞了不好說，如果大家有興趣也可以自己實驗看看。」

現在疫情肆虐很多人休無薪假生計成問題，王宥忻分享正面的人看待這件事雖然是危機但也可能是轉機，好好思考利用身邊現有的資源，如果要創業又沒有資金，可以直接在網路上面賣別人的東西與他人合作。比如團購可以先收訂單再去訂貨，以量制價。雖然賺的利潤小，但是也算無本生意，所以要提升自己的能力，懂得宣傳或是尋找真的是CP值很高的商品，好康道相報，賺取中間的差價。

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