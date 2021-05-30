「蜘蛛人」米契爾果然是本季聯盟與西區龍頭爵士的「定海神針」！米契爾30日攻下全場最高29分，更在末節帶起爵士一波誇張12比0穩住勝局攻勢，爵士終場121比111力挫地主灰熊，在季後賽首輪取得2勝1敗領先，接著G4於6月1日續在曼菲斯進行。

打完前3節，爵士96比85領先，更曾領先達15分，沒想到地主灰熊靠著布魯克斯連取6分，帶出一波13比2攻勢，把比數追成98比98平手，甚至靠著莫蘭特最後5分鐘兩罰俱中，灰熊首次取得領先，可是接下來爵士馬上找回節奏。

米契爾先完成三分打，再投進三分球，然後換戈貝爾上籃取分，米契爾接著5罰4中，同時製造布魯克斯犯滿畢業，這波誇張12比0，幫爵士反以119比109領先，莫蘭特最後1分27秒兩罰俱中，才中止灰熊得分荒，場上卻已大勢底定。

爵士除了米契爾優異進攻表現，生涯前12季都在灰熊效力的康利，重返熟悉的聯邦快遞廣場拿到27分、8助攻與6籃板，波達諾維奇、戈貝爾與克拉克生各有15分，歐奈爾12分；灰熊以莫蘭特28分、7助攻表現較佳，布魯克斯27分。

(中時 )