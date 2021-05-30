天使隊「二刀流」大谷翔平29日才先發登板投了6局，30日繼續出賽擔任指定打擊、打第2棒，揮出2安打、貢獻2打點，助隊以4比0擊敗運動家隊，好表現也讓教頭麥登（Joe Maddon）驚嘆，「他根本是不同生物。」

大谷翔平前2打席分別是飛球、三振出局，5局上2人出局、二三壘有人時，大谷翔平瞄準97英里的四縫線速球敲成左外野安打，送回壘上隊友，自己再展現壘間破壞力，盜上二壘，之後靠著隊友安打回本壘得分。

7局上大谷翔平再敲安，總計此役5打數2安打，貢獻2打點、1盜壘，球隊得到的4分中有3分與他有關，賽後打擊率上升至2成69，目前累積40分打點、7次盜壘成功。

「投手大谷」前役才繳出優質先發，今天「打者翔平」又有雙安演出，也讓總教練麥登賽後忍不住讚嘆子弟兵好表現，「他昨天投了接近100球，今天狀況還是很好，這真是太驚人了，你看他揮棒、跑壘，根本是不同生物，跟他一起工作我覺得很有趣。」

(中時 )