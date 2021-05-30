空官59期退休飛行員楊本安在總統府前為蔡政府的疫苗政策抗議。(讀者提供)

國內疫情不斷升高，疫苗採購成最防疫關鍵，繼地方政府、企業界，宗教團體已經開了第一槍，紛紛表態將主動購買BNT疫苗，希望政府核准，但陳時中卻回應表示，這些團體申請後，還是「要由指揮中心與原廠簽約採購」，統籌分配執行；該說法引發外界不滿。

中央疫情指揮中心指揮官陳時中29日表示，很感謝包括佛光山等社會團體、宗教團體、企業團體的愛心，積極尋覓進口新冠疫苗，但他要強調這些團體申請後，還是「要由指揮中心與原廠簽約採購」，統籌分配執行。

對於指揮中心購買疫苗消極的態度，外界都相當不滿，更有人以行動表達對於陳時中的不理解。空官59期的退休飛行員楊本安今日就在總統府前拉布條進行抗議，認為現在台灣每天都有人因為新冠疫情死去，沒有足量的疫苗，無疑是在謀害台灣人的生命，直呼「給我疫苗、我們不想死」，並痛批不願意進口BNT疫苗的蔡英文政府，「買不到疫苗就下台！」

(中時新聞網)