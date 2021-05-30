陳瑋薇與老公開心準備迎接新生命。（齊石傳播提供）

陳瑋薇與老公開心準備迎接新生命。（齊石傳播提供）

陳瑋薇養了10多年的愛犬2月離世。（齊石傳播提供）

金鐘兒童主持人陳瑋薇近期轉戰戲劇，以《天之驕女》顏筱晴一角打開知名度，今年與同門師姐何如芸一同參演華視新戲《婚姻結業式》。陳瑋薇日前驚喜公開懷孕4個月的好消息，她受訪坦言：「其實驗孕當天我才剛送走陪伴我10幾年的狗狗，我真的是不敢相信，備孕快3年了，真的要到送走牠我才能獲得我的孩子嗎？」陳瑋薇嘆：「我其實是無神論，也不太相信算命，但自從火化毛小孩當天驗出懷孕，我就有點動搖了，也接納這個可能性，所以到現在都以毛小孩的名字『葛格』稱呼我的寶寶。」

備孕求子3年的陳瑋薇談起確定自己懷孕的過程，苦笑說：「我覺得是命運的捉弄，因為從去年12月我就沒有再打排卵針了，只是按照醫師給的建議作息，一直到今年1月，我的狗狗身體狀況變得很差，每天都在擔心牠會離開我，完全沒有心情管我的生理期怎麼都沒有來，直到2月初牠真的走了，小年夜那天我和家人一起把牠送走，在火化時家人就對著牠喊『你趕快走吧！挑良辰吉時來報恩！』」

陳瑋薇坦言當天還在毛小孩離去的哀傷裡，是家人對毛小孩的祝福讓她鼓起勇氣去驗孕，陳瑋薇笑說：「家裡那時候只剩過期的試紙，沒想到驗出來是有的，我還不敢相信買了5種不同品牌的驗孕棒來試，結果都是兩條線，還是不敢相信，是到大年初一看診時聽到醫生對我說恭喜，才感覺到這是真實的！」在寵物火化當天驗出懷孕喜訊讓陳瑋薇大嘆百感交集。

經歷最黑暗的一段備孕過程的陳瑋薇，認為自己是因為有「神隊友們」才能順利度過，陳瑋薇說：「我老公絕對是神隊友，雖然現在還沒有當爸爸，但從交往到結婚他給我很多幫助和照顧，也帶給我想法上的成長，他很貼心，生活上的起居、家事，他都會幫忙打理。」問及與公婆同住是否會有困擾，陳瑋薇笑言：「完全不會耶！我們相處的感覺就像朋友或是室友，我是個很喜歡自由的人，的確也有擔心過是不是會因此失去自由，但長久下來跟他們的相處讓我感覺沒有拘束。」

談及與公婆相處之道，陳瑋薇認為「觀察細微」很重要，她說：「其實我們都是第一次和彼此待在同一個空間生活，需要給對方適應的時間，而且我蠻會觀察別人的舉動和改變，所以都看得到不是只有自己在配合對方，而是彼此各退幾步，這就是互相。」陳瑋薇跟公婆的感情要好，甚至也有三人自己的群組。她笑說：「我的婆婆真的很像師姐欣凌姐在《我的婆婆怎麼那麼可愛》裡面的彩香，待人和善，講話也很『古錐』。覺得自己很幸運，可以遇到這麼好的另一半和他的家庭。」並大讚婆婆是「廚神」，每天都為家裡準備豐富的料理，讓她可以一人吃兩人補，婆媳關係融洽，朋友們都稱他們是「模範婆媳」。

陳瑋薇表示自己已經做好當媽媽的準備了，「我每天在看親子育兒書、Youtube的分享影片，也開始期待新的母親身份，近期也會開始注意寶寶的用品、副食品等等，相信這些過程對未來演出角色也會很有幫助，我自己是很享受這個過程。」談及疫情，陳瑋薇也表達苦惱，「現在就是盡量不出門，也很心疼現在的孩子們每天都以口罩為伍，但在這個時代下，我們需要指導他們如何懂的保護自己和別人，相信我們可以共渡難關的。」

(中時 )