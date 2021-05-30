「賭王」何鴻燊去年5月26日逝世，享耆壽98歲，因為風水師表示2020年沒有適合安葬的日子，因此靈柩在東華義莊暫存一年後，今(30日)早終於正式落葬，4個兒子也到場送行。

據東網報導，何鴻燊遺體今早正式移至昭遠墳場安葬，兒子們何猷龍、何猷啟、何猷亨及何猷君都到場送行，遺照由何猷龍捧著，二房女兒何超瓊、何超鳳及女兒則直接到墳場打點。

之後四太梁安琪、二太藍瓊纓、三太陳婉珍和晚輩們也陸續到場，安葬儀式在細雨下進行。何鴻燊自2009年7月撞傷頭部入院後，何家就重金禮聘8大名醫替他治療，因為曾經中風，其後導致半身不遂，出入要坐輪椅。

去年傳出他因洗腎後心臟無法負荷，曾停止心跳，所幸經搶救後活了下來，但健康狀況不佳，要長期住在加護病房觀察，5月初開始病況惡化，已處於彌留狀態，憑意志力維持生命，曾注射多支強心針保命，之後在家人陪伴下，於5月26日病逝。

而何鴻燊過世後，5千億身家怎麼分也成為外界焦點，不過港媒報導何鴻燊生前便成立家族基金，4房太太所生子女都是受益人，也有投票權，每位子女固定可從公用基金中領出生活費，金額由投票人決定，除了固定零用錢，也可因做慈善等需求申請提用臨時支出。

(中時新聞網)