近日因疫情影響，許多人的收入銳減，都希望自己的財運能夠好轉，6月即將到來，星座運勢網站「星座上上簽」公布獅子座、射手座、巨蟹座6月財運最旺，受到財神保佑，投資可以獲利，事業也發展順遂，有升職加薪機會，存款越來越多，過著令人羨慕的好日子。

▍1.獅子座

獅子座的財運在6月會逐漸轉旺，受到財神庇佑，能夠心想事成，若是過去曾為了升職而努力奮鬥的人，這個月有機會獲得想要的職位，薪水也跟著水漲船高。獅子座擅長理財，面對金錢很精明，會把錢花在刀口上，這個月入帳豐厚，能妥善規劃，投資獲利錢滾錢，財富翻倍成長。

▍2.射手座

射手座的財運在6月直線上升，好事接連到來，在職場上有很多表現機會，能力得以完全施展，讓主管、同事都非常驚艷，得到眾人的讚賞，有加薪機會，甚至在公司裡的地位能有所提升。生活上終於能改掉亂花錢的壞習慣，不去買一些沒有用的東西，不必要的支出大幅減少，所以這個月射手座不用為錢煩惱，過著幸福滿足的日子。

▍3.巨蟹座

6月巨蟹座的財運很好，特別適合投資，這方面的運勢很旺，能賺進大筆錢財。巨蟹座本來就是很踏實、節儉的人，花錢很謹慎，不會隨意浪費，今年6月巨蟹座能得到財神保佑，發現更多賺錢管道，事業也蒸蒸日上，賺錢賺到手軟，存款越來越豐厚，還因此帶旺整體運勢，其他好事也跟著降臨，是極度順遂的一個月。

(中時新聞網)