新冠肺炎疫情阻絕人際接觸，更可能斷了保險業務員收入，大型壽險公司紛紛啟動「搶救業務員」作戰，國泰人壽、南山人壽、新光人壽、台灣人壽等都已暫停考核淘汰機制，即沒達業績門檻依舊維持原職不淘汰，但達標者可繼續晉升，同時有些大公司也正在想辦法，讓業務員除有底薪外，也能增加收入。

新冠肺炎疫情仍在漫延，中央疫情指揮中心要求民眾減少外出與人際接觸，各壽險公司也多要求業務員不要再進職場，儘可能不要拜訪客戶，改用線上服務，金管會亦已核備產、壽險公會的暫行措施，可以視訊、錄音錄影及線上簽名等，取代業務員必須親晤保戶親簽保單的要求。

國泰人壽與新光人壽各擁有2萬多及1萬多名業務員，且兩家公司都是雇佣與承攬混合制，即業務員有最低工資，若有業績則額外給付佣獎，但若業務員沒有達到最低業績要求，即會被淘汰，就連最低工資都拿不到。

國壽表示，今年第一季已放寬考核標準，調降責任額度，4月及5月則是有申覆原因者都可繼續留下，6到8月則是業務員都「免考核」，但業績佳者繼續晉升，即「有賞不罰」，後續仍在研究如何確保業務員能在疫情期間維持一定的收入。

新光人壽亦已「暫停考核」，同樣是只升不降，即沒有達標的業務員維持原職、不淘汰，可領底薪，但績優者繼續調升，收入仍可望增加，新壽表示，這是對業績暫時無法拓展業務員的「紓困機制」。

南山人壽則一向訴求是承攬制，即其業務員沒有底薪，按件計酬，但也有一定的門檻與考核，南山人壽已發函，因疫情未見緩和，取消業務主管及業務專員1到6月的合約評量，取消業務主任4到6月的合約評量，並儘量協助有問題的業務員，且期間只取消評量，其他權利義務不受影響，即續期保費等依舊發放。

富邦人壽則是強調，正在想各式方法增進業務員收入，如以視訊方式向客戶介紹健檢外溢保單，就有額外獎金等，也會儘可能協助業務員度過這段時間；台灣人壽則表示，已暫停考核不淘汰，業務員仍有續期佣酬可領。

(工商 )