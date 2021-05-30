加油要快，中油今天宣布，考量國際油價上漲，明天凌晨零時起國內汽、柴油價格各調漲新台幣0.2元及0.3元，調整過後，發油量最大的95無鉛汽油每公升為28.5元。

中油說明，受伊朗提高原油產量的可能性下降、美國商用原油與汽油庫存同步下降等因素影響，帶動國際油價上漲；本週調價指標7D3B週均價為每桶67.47美元，較前週66.53美元上漲0.94美元，新台幣兌美元匯率升值0.139元，國內油價依公式計算漲幅為0.73%。

中油接著表示，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.7元及1.5元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調漲0.2元及0.3元，應調未調的0.5元及1.2元皆由台灣中油吸收。

至於調價後的各式油品參考零售價格，92無鉛汽油每公升為27.0元、95無鉛汽油每公升28.5元、98無鉛汽油每公升30.5元、超級柴油每公升24.2元。（編輯：黃國倫）1100530

(中央社)