PGA嘉信挑戰賽台北時間30日完成第三回合賽事，台灣好手潘政琮打出低於標準桿1桿的69桿，以累積低於標準桿3桿的207桿，暫時並列第27。

第1到9洞潘政琮吞下了3個柏忌，只抓下1隻博蒂，不過第10到18洞進帳了3隻小鳥，其中12、13洞連續搶下博蒂，也讓桿數降到低於標準桿。

至於第三回合出發時領先的美國好手史畢斯（Jordan Spieth），出現了三天下來的前兩個柏忌，不過也打下了6隻博蒂，以低於標準桿4桿的66桿作收，總計低於標準桿15桿的195桿，依舊保持領先，同胞科克拉克（Jason Kokrak）1桿之差緊追在後。

科克拉克在最後6洞打下了4隻博蒂，讓史畢斯感受到後有追兵的壓力，賽後表示：「要獲勝總是不簡單，這是周六的第三輪賽事，你會想要打下大幅領先，拉開自己和其他競爭者的差距，但對手在後九洞推桿頻頻進洞，又打得很有信心。」

科克拉克則笑說，比賽在德州殖民地鄉村俱樂部進行，自己是俄亥俄州人，兩人最後一回合同組出發，他受到的支持肯定不會比在地德州人史畢斯來的多，「但這樣的比賽環境很有趣，群眾真是瘋狂，能夠看到家鄉球員在主場成為角逐冠軍的選手之一當然開心，如果我能攪局、破壞一下史畢斯的冠軍機會，可能也不錯喔！」

史畢斯在PGA嘉信挑戰賽三回合打完保持領先。（美聯社）

科克拉克只落後1桿，積極挑戰從領先者史畢斯手中搶下嘉信挑戰賽冠軍。（美聯社）

(中時 )